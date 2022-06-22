Менеджер Яна: «Петр отказался от бой с Марлоном Верой»

Саят Абдрахманов, менеджер экс-чемпиона в легчайшем весе , сообщил, почему россиянин отказался от боя с Марлоном Верой.

«Реально ли Петр Ян отказался от боя с Марлоном Верой? Да. Предложили на август. Мы сказали, что в августе мы не хотим.

Подготовка получится скомканной, если сейчас организовывать лагерь. Опять-таки визовый вопрос не решен еще у тренеров. Поэтому мы сказали, что готовы драться в сентябре.

Но UFC нужен был главный бой вечера именно на август. Доминик Круз откликнулся, и они сделали бой Вера — Круз», – сказал менеджер.

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