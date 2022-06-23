Умар Нурмагомедов: «Могу конкурировать с парнями из топ-15»

Российский боец легчайшего дивизиона Умар Нурмагомедов поделился ожиданиями от боя с Нейтом Манессом на on ESPN 38.

«Я думаю, я готов к этим парням, и я хочу поднажать. Если мне дадут бойцов из топ-15, я готов. Я могу конкурировать с этими парнями. Но я не знаю, куда они меня отправят после этого боя.

Манесс — хороший боец. У него хороший бокс, грэпплинг, борьба. Чувствую, что это будет хороший бокс», – сказал Нурмагомедов.

Бой Умара и Манесса состоится в ночь на 26 июня.

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