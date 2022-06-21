Гаджиев про бой Нурмагомедов – Адесанья: «Если бы Хабиб решил похулиганить, я бы его понял. Но что этот бой даст ему, кроме денег?»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Камил Гаджиев Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил вероятность проведения боя между экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедова и чемпионом среднего дивизиона Исраэлем Адесаньей.

«Если бы Хабиб решил похулиганить, я бы его понял. Но что этот бой даст ему, кроме денег? Ничего. Он и так войдет в историю как самый доминирующий из когда-либо выступавших спортсменов.

Еще выше этот поединок его не поднимет. Поэтому не вижу особого смысла в этом.

Деньги? Складывается впечатление, что они его не интересуют. Как минимум в контексте выступления в MMA», – считает Гаджиев.

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