Конора признали главным злодеем в UFC, Адесанья – самый любимый боец

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях признан бойцом с самой большой армией личных хейтеров.

Исследование проводилось в самых популярных соцсетях с использованием инструментов социального мониторинга. Макгрегор занял первое место в списке самых ненавистных бойцов UFC с результатом 29,31% негативных упоминаний.

При этом положительные упоминания о Макгрегоре составляют 44,6%. Другими словами, у Макгрегора больше поклонников, чем ненавистников, но по количеству последних он опережает любого бойца в составе организации.

Второе место по количеству негативных отзывов занимает бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжелом весе Тьяго Сантос, а третье – бывший чемпион UFC в легчайшем весе , оказавшийся в центре допингового скандала в 2019 году.

Самым любимым бойцом в социальных сетях является действующий чемпион UFC в среднем весе . За ним — бывший обладатель титула UFC в наилегчайшем весе , Макгрегор занял третье место.

Русский боец UFC мог сыграть в продолжении «Рокки». В Волкове видели сына Ивана Драго – он даже проходил кастинг

Боец UFC обожает сладкое и между боями набирает по 20 кг. А однажды его вырвало шоколадом прямо в клетке