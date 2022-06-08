Конора признали главным злодеем в UFC, Адесанья – самый любимый боец

Теги UFC MMA средний вес (MMA) легкий вес (MMA) Ти Джей Диллашоу Конор Макгрегор Тиаго Сантос Исраэль Адесанья Брендон Морено Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор признан бойцом с самой большой армией личных хейтеров.

Исследование проводилось в самых популярных соцсетях с использованием инструментов социального мониторинга. Макгрегор занял первое место в списке самых ненавистных бойцов UFC с результатом 29,31% негативных упоминаний.

При этом положительные упоминания о Макгрегоре составляют 44,6%. Другими словами, у Макгрегора больше поклонников, чем ненавистников, но по количеству последних он опережает любого бойца в составе организации.

Второе место по количеству негативных отзывов занимает бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжелом весе Тьяго Сантос, а третье – бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу, оказавшийся в центре допингового скандала в 2019 году.

Самым любимым бойцом в социальных сетях является действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья. За ним — бывший обладатель титула UFC в наилегчайшем весе Брэндон Морено, Макгрегор занял третье место.

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