Адесанья про бой с Канноньером: «Я собираюсь быть в ударе, и с легкостью его побью, так что не переключайтесь!»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Джаред Канноньер UFC 276 Адесанья - Канноньер Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился ожиданиями от боя с Джаредом Канноньером.

«Это будет захватывающее зрелище. Вспомните бой Андерсона Сильвы и Форреста Гриффина.

Я собираюсь быть в ударе, и с легкостью его побью, так что не переключайтесь!» – сказал Адесанья.

В августе 2009-го Сильва поднялся в полутяжелый вес и нокаутировал в первом раунде Гриффина.

Бой Адесаньи и Канноньера 2 июля возглавит UFC 276 в Лас-Вегасе.

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