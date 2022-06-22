Владимир Хрюнов: «Новостей по поводу боя Загитовой и Бузовой нужно ждать в середине следующей недели»

Теги Владимир Хрюнов бокс Алина Загитова Ольга Бузова Альберт Батыргазиев Загитова - Батыргазиев Бокс/MMA/UFC

Российский промоутер Владимир Хрюнов все еще надеется организовать бой между олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой.

Ранее стало известно, что Загитова 25 июня проведет показательный бой с олимпийским чемпионом по боксу Альбертом Батыргазиевым.

«Считаю, что Алина Загитова уже многое сделала в спорте. И в состоянии генерировать интерес к любому своему поединку вне зависимости от соперника.

Сейчас изучаем ее график. Она же очень сильно занята в ледовых шоу Татьяны Навки. Связывались с представителями команды.

Думаю, что новостей по поводу боя нужно ждать где-то в середине следующей недели», – сказал Хрюнов.

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