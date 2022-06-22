Шлеменко про бой Загитова – Батыргазиев: «А что мы увидим? Может быть, игру в пятнашки»

Российский боец отреагировал на организацию показательного боя между олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой и победителем Игр в категории до 57 кг .

«Мне в это не верится. Это какая-то сказка! Посмотрим, что будет. Я такое вижу впервые — официальный бой, да еще и с такими спортсменами.

Надо посмотреть, что из этого получится. Будет видно, популяризируют такие бои бокс или нет.

Я к этому отношусь плохо. Явно не будет настоящего боя. А что мы увидим? Может быть, игру в пятнашки», – сказал Шлеменко.

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