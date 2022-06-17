Али Абдель-Азиз про санкции к российским бойцам: «Эти парни не сделали ничего плохого»

Менеджер Али Абдель-Азиз пожаловался на то, что российским бойцам сейчас сложно выступать за границей из-за санкций.

«Вся эта политическая ситуация очень влияет на российских спортсменов. Особенно на парней из Дагестана, Чечни и Кавказа, но никто не говорит об этом.

Это грустно, потому что эти парни не сделали ничего плохого. Им чрезвычайно сложно получить визу.

Я знаю, что в этом регионе появится много Хабибом, Исламов и Забитов. Если вы все же предоставите возможности этим ребятам, то я буду очень сильно вас уважать. Если нет, то я тоже полностью вас пойму», – написал Абдель-Азиз.

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