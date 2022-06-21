Владимир Хрюнов: «Бузова получит самый большой гонорар в карьере за бой с Загитовой. Телеканалы уже сражаются за это событие»

Российский промоутер оценил вероятность организации боксерского поединка между олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой.

«Кто фаворит? Знаете, это вечный выбор мужчины: между блондинками и брюнетками. Скажу точно, что это прекрасная идея, и я готов организовать этот поединок.

Ради него мы можем даже немного изменить правила, количество раундов, их продолжительность, попросим куда-то не бить. У меня уже есть опыт организации таких поединков. Но это все равно его величество бокс.

Гонорар? Это смотря какой стадион мы соберем. Но, думаю, что для Бузовой это будет самый большой гонорар в карьере. Телеканалы уже сражаются за это событие», – сказал Хрюнов.

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