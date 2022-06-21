Хрюнов готов организовать боксерский бой между Загитовой и Бузовой: «Можем покрыть их перчатки золотом»

Российский промоутер Владимир Хрюнов оценил идею поединка по правилам бокса между олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой.
«Я готов организовать боксерский поединок Ольги Бузовой против Алины Загитовой.
Это формат три раунда по две минуты и десятиунцовые перчатки. Можем даже покрыть их золотом.
Это было бы прекрасное зрелище», – считает Хрюнов.
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