Хрюнов готов организовать боксерский бой между Загитовой и Бузовой: «Можем покрыть их перчатки золотом»

Российский промоутер оценил идею поединка по правилам бокса между олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой.

«Я готов организовать боксерский поединок Ольги Бузовой против Алины Загитовой.

Это формат три раунда по две минуты и десятиунцовые перчатки. Можем даже покрыть их золотом.

Это было бы прекрасное зрелище», – считает Хрюнов.

Навка о боксерском поединке Загитовой: «Мне кажется, это рискованное решение»

Дмитрий Губерниев: «Загитова вроде как выйдет против Бузовой. Считаю, девчонки должны быть в купальниках и максимально долго сражаться»