Тренер Бетербиева про бой с Усиком: «Александр падал в каждом их поединке»

Марк Рэмси, тренер чемпиона WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе , поделился ожиданиями от возможного боя россиянина с чемпионом тяжелого дивизиона .

«Не знаю, состоится ли этот поединок, потому что Усик поднялся в тяжелый вес, а Артур, возможно, будет выступать в первом тяжелом или полутяжелом. Мы принимаем один бой за раз, но я не говорю нет. Посмотрим.

У них было три боя. Они трижды дрались в любителях. Артур выиграл первый бой, а Усик победил на Олимпиаде еще раз. Если я не ошибаюсь, Александр падал в каждом их поединке.

Это сложный вызов. Все знают, насколько хорош Усик. И люди начинают осознавать, насколько хорош Артур. Возможно, мы увидим их бой в будущем», – сказал Рэмси.

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