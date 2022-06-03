Масвидаль призвал Диаза выйти на бой: «Подпиши контракт, сука, давай повторим»

Рейтинговый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль обратился к Нейту Диазу, вызвав его на бой.

В 2019 году бойцы встречались в октагоне, тогда Масвидаль одержал победу техническим нокаутом (остановка врачом).

«Просто выйди и бейся. Я могу вынести его в последнем поединке после всего дерьма, что он нес в последнее время.

Я совсем не против сломать ему челюсть и отправить его в притон, в казино, где он будет биться. Я не против, но он не подписывает контракт, когда слышит мое имя, не отвечает матчмейкерам, исчезает на пару недель.

Так что ничего не поделаешь. Сука, просто подпиши контракт и погнали биться. Давай повторим», – сказал Масвидаль.

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