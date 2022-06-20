Соннен – о желании бойцов UFC зарабатывать больше: «Если вы деретесь в со-главных боях, остановитесь»

Бывший боец UFC Чейл Соннен раскритиковал действующих спортсменов, которые требуют повышения зарплаты.

По мнению Соннена, больших гонораров заслуживают только участники главных боев.

«Мы должны быть честными в этом вопросе. Не просите больше повышение заработной платы, если вы не достигли уровня главных событий турниров.

Вы должны это понять. Я просто не могу понять логику. Если вы провели несколько поединков в со-главном событии, пожалуйста, остановитесь.

Если вы не последний кто покидает раздевалку после турниров, то не можете требовать больше, чем вам платят», – сказал Чейл.

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