Соннен – о бое Прохазки и Тейшейры: «Лучший бой в полутяжелом весе, который я видел»

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Чейл Соннен Джон Джонс Александр Густафссон Гловер Тейшейра Иржи Прохазка Бокс/MMA/UFC

Бывший боец UFC Чейл Соннен высказался о титульном поединке в полутяжелом весе между Иржи Прохазкой и Гловером Тейшейрой, который закончился победой чеха удушающим приемом в пятом раунде.

«Я думаю, что Гловер был за 30 секунд от победы не просто в невероятном поединке. Это самый лучший бой в полутяжелом весе, который я когда-либо видел.

Кто-то из вас не согласен? Я видел хорошие поединки. Первый поединок Густафссона с Джонсом был лучшим до этого момента.

Теперь Тейшейра против Прохазки – лучший бой в полутяжелом весе, который я когда-нибудь видел», – сказал Соннен.

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