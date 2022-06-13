Соннен – о бое Прохазки и Тейшейры: «Лучший бой в полутяжелом весе, который я видел»

Бывший боец UFC Чейл Соннен высказался о титульном поединке в полутяжелом весе между Иржи Прохазкой и , который закончился победой чеха удушающим приемом в пятом раунде.

«Я думаю, что Гловер был за 30 секунд от победы не просто в невероятном поединке. Это самый лучший бой в полутяжелом весе, который я когда-либо видел.

Кто-то из вас не согласен? Я видел хорошие поединки. Первый поединок Густафссона с Джонсом был лучшим до этого момента.

Теперь Тейшейра против Прохазки – лучший бой в полутяжелом весе, который я когда-нибудь видел», – сказал Соннен.

Гловер Тейшейра попросил реванш с Иржи Прохазкой

Тейшейра побеждал по очкам у двоих судей перед пятым раундом боя с Прохазкой