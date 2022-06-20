Соннен – Джону Джонсу: «Мы хотим увидеть, как твою задницу наконец надерут»

Бывший боец UFC Чейл Соннен обратился к бывшему лидеру рейтинга P4P UFC Джону Джонсу, который готовится к дебюту в тяжелом дивизионе.

«Дело в том, что вся эта история с тяжелым весом была возможной благодаря нам, зрителям, которые благоразумно надеялись, что твою задницу наконец-то надерут. Вот и все.

Нам не надо смотреть на тебя в тяжелом весе. Нам не нужно видеть там твою толстую задницу. Мы хотим увидеть, как тебя побьют, вот и все», – сказал Соннен.

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