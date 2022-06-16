Джон Джонс поздравил Иржи Прохазку с титулом UFC

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Джон Джонс Гловер Тейшейра Доминик Рейес Иржи Прохазка Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс, покинувший категорию в 2020 году, обратился к новоиспеченному обладателю титула Иржи Прохазке.

«Иржи Прохазка, поздравляю, чемпион», – написал Джонс в соцсетях.

Напомним, что Джонс не выходит в октагон с зимы 2020 года, когда он в последний раз защитил титул в полутяжелом весе, одолев Доминика Рейеса.

Прохазка же стал первым чешским чемпионом UFC, задушив Гловера Тейшейру в пятом раунде главного события UFC 275.

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