Майк Тайсон – о Джейке Поле: «Он талантлив и делает много хорошего для бокса»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон недоумевает из-за негативного отношения фанатов бокса к Джейку Полу.

По мнению легендарного спортсмена, видеоблогер и начинающий боксер заслуживает большего уважения.

«Он очень талантлив, нужно отдать ему должное. Он побеждает, а значит, у него есть определенные навыки. И он делает очень много хорошего для бокса.

Каждый раз, когда этот парень дерется, за ним наблюдает 70 миллионов человек. Даже у чемпионов мира нет такой фанбазы.

Так что в бокс он привнес сенсационный вклад. Он помогает всем зарабатывать больше. Не понимаю, почему люди его так не любят?» – сказал Тайсон.

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