Джейк Пол вызвал на бой Майка Тайсона: «Давай повеселимся. Новая школа против старой школы»

Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол вызвал на бой бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе .

«Я бы точно вышел против Майка Тайсона. Я шучу на эту тему со своими друзьями: если начну есть пончики Krispy Kreme, то смогу перейти в тяжелый вес и сразиться с Майком Тайсоном.

Мысль об этом бое на самом деле волнует меня, потому что это событие стоимостью 200-300 миллионов долларов.

Майк Тайсон, братан, если ты это смотришь этот подкаст, давай повеселимся. Новая школа против старой школы. Я думаю, это то, что фанаты хотели бы увидеть», – сказал Пол.

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