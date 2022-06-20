Майк Тайсон назвал условие для боя против Джейка Пола

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу заявил, что готов подраться с видеоблогером и начинающим боксером .

При этом «Железный Майк» выдвинул одно условие: поединок должен состояться в 2022 году.

«Это может быть очень интересный бой. Раньше я не воспринимал его предложение всерьез, но да, это может быть очень интересно.

Все возможно, это правда. Но если драться – то только в этом году. Нам нужно будет все успеть организовать до конца года», – сказал Тайсон.

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