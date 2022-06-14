Бывший соперник Майка Тайсона нокаутировал посетителя ресторана в Лондоне

Бывший боксер тяжелого дивизиона Джулиус Фрэнсис отправил в глубокий нокаут агрессивного посетителя ресторана в Лондоне.

Фрэнсис, завершивший карьеру в 2006 году, работает охранником в торгово-развлекательном центре BOXPARK недалеко от стадиона «Уэмбли».

«Парень уже атаковал нескольких человек как словесно так и физически, а потом бросился на Фрэнсиса, занеся свою руку для удара. Честно говоря, с ним справились эффективно и надлежащим образом», – рассказал очевидец.

57-летний Фрэнсис в свое время дрался с и , проиграв обоим нокаутом во втором раунде.