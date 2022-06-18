Костя Цзю – о бое Бетербиева и Смита: «Поединок не будет односторонним, но победа будет за нами»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю дал прогноз на объединительный бой в полутяжелом весе между чемпионом WBC и IBF Артуром Бетербиевым и чемпионом WBO Джо Смитом.

«Я немного боев Смита смотрел, но я все равно уверен, что Артур сделает работу так, как он умеет, и выйдет победителем.

Артур непобедимый и жесткий нокаутер. Не могу сказать, что поединок будет односторонним, но победа будет за нами», – сказал Цзю-старший.

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