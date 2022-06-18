Взвешивание UFC on ESPN 37: Каттар тяжелее Эмметта, Серроне перевесил Лаузона

В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 19 июня состоится турнир UFC on ESPN 37, в главном событии которого встретятся полулегковесы Келвин Каттар и Джош Эмметт.
Перед турниром прошла традиционная церемония взвешивания бойцов.
Вес участников основного карда:
Келвин Каттар (66,2 кг) – Джош Эмметт (65,7 кг);
Дональд Серроне (70,3 кг) – Джо Лаузон (69,8 кг);
Кевин Холланд (77,1 кг) – Тим Минс (77,1 кг);
Хоакин Бакли (83,4 кг) – Альберт Дураев (84 кг);
Дамир Исмагулов (70,3 кг) – Гурам Кутателадзе (70,3 кг);
Джулиан Маркес (84 кг) – Грегори Родригес (84 кг).
Чикадзе вызвал Корейского Зомби: «Я не говорю по-корейски, он не говорит по-английски, но у нас есть язык, которым мы оба владеем»
Каттар – о планах на титул: «У нас есть некоронованный Холлоуэй, Корейский зомби не хочет упускать шанс. Буду готов, если мне позвонят»