Взвешивание UFC on ESPN 37: Каттар тяжелее Эмметта, Серроне перевесил Лаузона

В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 19 июня состоится турнир on ESPN 37, в главном событии которого встретятся полулегковесы Келвин Каттар и Джош Эмметт.

Перед турниром прошла традиционная церемония взвешивания бойцов.

Вес участников основного карда:

Келвин Каттар (66,2 кг) – Джош Эмметт (65,7 кг);

(70,3 кг) – Джо Лаузон (69,8 кг);

Кевин Холланд (77,1 кг) – Тим Минс (77,1 кг);

Хоакин Бакли (83,4 кг) – Альберт Дураев (84 кг);

(70,3 кг) – Гурам Кутателадзе (70,3 кг);

Джулиан Маркес (84 кг) – Грегори Родригес (84 кг).

Чикадзе вызвал Корейского Зомби: «Я не говорю по-корейски, он не говорит по-английски, но у нас есть язык, которым мы оба владеем»

Каттар – о планах на титул: «У нас есть некоронованный Холлоуэй, Корейский зомби не хочет упускать шанс. Буду готов, если мне позвонят»