Чикадзе вызвал Корейского Зомби: «Я не говорю по-корейски, он не говорит по-английски, но у нас есть язык, которым мы оба владеем»

Рейтинговый полулегковес UFC Гига Чикадзе вызвал Корейского Зомби на бой, припомнив ему слова о грузинском бойце после его поражения в поединке с Келвином Каттаром.

«Ему было что сказать после моего последнего поединка. Люди говорили разное, но был особенно активным. Так что я действительно хотел бы встретиться с ним в октагоне и попросить повторить все эти слова.

Вы знаете, что Зомби не говорит по-английски, а я не говорю по-корейски, но у нас есть язык, которым мы оба владеем. Я уверен, что мы сможет выяснить наши отношения во время боя», – сказал Чикадзе.

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