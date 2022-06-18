Гурам Кутателадзе о конфликте Чимаева и Рахмонова: «Базар» в сети всегда до такого доводит»

Гурам Кутателадзе, которому уже сегодня подерётся с Дамиром Исмагуловым, в интервью sports24.ru озвучил своё мнение по поводу конфликта между Хамзатом Чимаевым и Шавкатом Рахмоновым:

«Думаю, случилось недопонимание. И все эти, извиняюсь за жаргон, «базары» в Сети всегда доводят до такого. Не думаю, что там было что-то серьезное. В 99% случаев, похоже, это люди из окружения бойцов создают этот хаос. В мою сторону не было оскорблений, не обращаю внимания на это все. И не думаю, что между Хамзатом и казахскими бойцами есть какой-то, извиняюсь за жаргон, «кипиш». Впечатляет ли меня Шавкат Рахмонов? Да, почему нет. Я посмотрел, может быть, один его бой или два. Близко с ним не знаком и с его стилем ведения боя. Но я впечатлен всеми нашими советскими бойцами»

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