Дураев про бой с Бакли: «Буду делать все, чтобы закончить его досрочно»

Бывший чемпион ACB Альберт Дураев поделился ожиданиями от боя с Хоакином Бакли, который состоится 19 июня на турнире в Остине.

«Я тренируюсь и работаю с ребятами из топ-10 и думаю, что поединок с Бакли не будет сложным. Это будет легкий бой.

Мой план — попросить у Дэйна Уайта следующий поединок на 2 июля. Я готов к этому.

У всех бойцов есть что-то особенное: у кого-то опасный бокс, кто-то сильно бьет ногами. Если бы у нас не было ничего особенного, нас тут не было бы. Но я готов к этому, и побью Бакли.

Сначала я попытаюсь уронить его в стойке. Буду делать все, чтобы закончить бой досрочно, будь то ударка или грэпплинг», – сказал Дураев.

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