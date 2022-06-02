Али Абдель-Азиз – Диллашоу: «Ты стероидная машина»

Менеджер Али Абдель-Азиз раскритиковал экс-чемпиона в легчайшем весе Ти Джея Диллашоу, который заявил, что не хочет развиваться как боец.

«Диллашоу, ты же дрался с Коди. Когда бойцы дерутся, они проявляют друг к другу уважение.

Но ты сказал, что он не умный боец. А ты разве умный? Ты стероидная машина.

Эти два боя с Коди должны быть пересмотрены, а их результаты отменены», – написал Абдель-Азиз.

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