Али Абдель-Азиз – Диллашоу: «Ты стероидная машина»

Теги легчайший вес UFC MMA Ти Джей Диллашоу Коди Гарбрандт Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

Менеджер Али Абдель-Азиз раскритиковал экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Ти Джея Диллашоу, который заявил, что Коди Гарбрандт не хочет развиваться как боец.

«Диллашоу, ты же дрался с Коди. Когда бойцы дерутся, они проявляют друг к другу уважение.

Но ты сказал, что он не умный боец. А ты разве умный? Ты стероидная машина.

Эти два боя с Коди должны быть пересмотрены, а их результаты отменены», – написал Абдель-Азиз.

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