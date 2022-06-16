Сантос считает, что победит Прохазку: «Его стиль идеально подходит для меня»

Рейтинговый полутяжеловес UFC Тиаго Сантос хочет получить титульный бой против Иржи Прохазки.
Бразилец, проигравший четыре из последних пяти поединков, считает, что чешский чемпион стилистически удобен для него.
«В его последнем бою, мы видели, что у Гловера было много моментов в ударной технике. Тейшейра показал много дыр в защите Прохазки.
Определенно, его стиль идеально подходит для меня. Я не сомневаюсь, что найду его подбородок и сделаю так, что этот бой будет выглядеть легким для меня», – сказал Сантос.
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