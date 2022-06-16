Сантос считает, что победит Прохазку: «Его стиль идеально подходит для меня»

Рейтинговый полутяжеловес UFC Тиаго Сантос хочет получить титульный бой против .

Бразилец, проигравший четыре из последних пяти поединков, считает, что чешский чемпион стилистически удобен для него.

«В его последнем бою, мы видели, что у Гловера было много моментов в ударной технике. Тейшейра показал много дыр в защите Прохазки.

Определенно, его стиль идеально подходит для меня. Я не сомневаюсь, что найду его подбородок и сделаю так, что этот бой будет выглядеть легким для меня», – сказал Сантос.

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