Шон О’Мэлли – о бое Махачева и Оливейры: «Это будет сладко. Безумие, что это не супербой»

Теги UFC легкий вес (MMA) Шон О'Мэлли Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли высказался о потенциальном поединке за титул в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

«Боже мой, это будет сладко. Безумие, что это не супербой, не огромный поединок. Я думаю, что это будет хороший бой, но у Ислама пока не особо есть имя, а Чарльз только становится именитым.

Это странно, потому что они выступают в лучшем дивизионе. Это будет сумасшедший бой», – сказал американец.

Махачев – Оливейре: «Ты где?»

Дариуш про фаворита в бою Оливейра – Махачев: «На волосок склонюсь в сторону Ислама»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные