Шон О’Мэлли – о бое Махачева и Оливейры: «Это будет сладко. Безумие, что это не супербой»

Рейтинговый боец легчайшего веса Шон О’Мэлли высказался о потенциальном поединке за титул в легком весе между и .

«Боже мой, это будет сладко. Безумие, что это не супербой, не огромный поединок. Я думаю, что это будет хороший бой, но у Ислама пока не особо есть имя, а Чарльз только становится именитым.

Это странно, потому что они выступают в лучшем дивизионе. Это будет сумасшедший бой», – сказал американец.

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