Фигередо – о весогонке: «Придет время, когда я не смогу делать наилегчайший вес»

Чемпион UFC в наилегчайшем весе признался, что ему все сложнее укладываться в лимит дивизиона (не больше 57 кг).

«Придет время, когда я уже не смогу делать вес для выступлений в наилегчайшем весе. Скоро это будет просто невозможно.

Я планирую провести две или три защиты титула в течение года, а затем подняться в легчайший вес», – сказал Фигередо.

Фигередо грозится уйти из наилегчайшего дивизиона UFC: «Несколько месяцев назад я провел бой, а они уже вводят временный титул?»

Фигередо поставил ультиматум UFC: «Я останусь в дивизионе, если они увеличат мой заработок»