Фигередо поставил ультиматум UFC: «Я останусь в дивизионе, если они увеличат мой заработок»

Чемпион UFC в наилегчайшем весе в очередной раз выразил недовольство из-за ввода в дивизионе временного титула, который разыграют Кай Кара-Франс и .

Бразилец готов поставить ультиматум UFC: он согласен принять такой расклад в подразделении только в случае повышения своих гонораров.

«Я спас главный бой турнира UFC, выступив второй раз в самый короткий срок среди всех чемпионов UFC, а теперь они обдирают меня. Пояс мой.

Нет никакого другого пояса, кроме этого пластикового ремня, той шутки, которую они разыгрывают между Брендоном Морено и Каем Кара-Франсом.

Я не исключаю такой вариант [переход в другой дивизион]. Все зависит от UFC. Если мы пообщаемся, и они смогут увеличить мой заработок, то я останусь в дивизионе.

Но, если ничего не произойдет, я буду вынужден подняться. Я останусь в наилегчайшем дивизионе, если они увеличат мой заработок», – сказал Фигередо.

Фигередо грозится уйти из наилегчайшего дивизиона UFC: «Несколько месяцев назад я провел бой, а они уже вводят временный титул?»

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