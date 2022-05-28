Фигередо грозится уйти из наилегчайшего дивизиона UFC: «Несколько месяцев назад я провел бой, а они уже вводят временный титул?»

Чемпион наилегчайшего дивизиона UFC Дейвисон Фигередо выразил недоумение из-за решения промоушена разыграть временный пояс.

Бразилец, взявший неоспоримый титул в поединке с Брендоном Морено в январе этого года, заявил, что может уйти в легчайший дивизион.

«Я очень разочарован. Признаюсь, я всерьез думаю о том, чтобы покинуть эту весовую категорию.

Мы с спасли этот дивизион, и после данного шага UFC я близок к тому, чтобы принять решение. В этом случае я поднимусь в легчайший вес», – сказал Фигередо.

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