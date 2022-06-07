Кай Кара-Франс: «На мой взгляд, Морено выиграл бой у Фигиредо, так что мне предстоит подраться с лучшим бойцом дивизиона»

Топовый боец наилегчайшего веса UFC Кай Кара-Франс, который проведет бой за временный титул против , поделился мыслями о грядущем поединке.

«Дивизион идет вперед, и нас с Брендоном ждет интересный бой. На мой взгляд, Брендон выиграл в прошлом поединке с Дейвисоном, так что я считаю, что мне предстоит подраться с лучшим бойцом дивизиона.

Но после того, как я пройду Брендона, я готов встретиться с Фигги. Я готов заткнуть его и его тренеров, которые слишком много болтают», – сказал новозеландец.

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