Морено – об ультиматуме Фигередо: «Всем же плевать. Не будет такого, что после перехода UFC заплатит ему больше»

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе с иронией отреагировал на ультиматум чемпиона .

Напомним, что бразилец недоволен решением промоушена ввести временный титул в дивизионе. Фигередо согласен принять такой сценарий, если UFC повысит его гонорары.

«Я не знаю, что у него в голове: действительно ли он хочет более высокие гонорары или он просто испугался. Говорить о том, что он боится, мне не хочется, потому что у нас и так было слишком много трэштока.

Я устал от трэштока с этим парнем. С меня хватит. Он говорит много всякого бреда, якобы он хочет больше денег, или иначе он уйдет в легчайший дивизион.

Да всем же плевать. Всем просто плевать. Не будет такого, что после его перехода UFC скажет: «О, ты сменил дивизион? Теперь мы начнем платить тебе больше», – сказал Морено.

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