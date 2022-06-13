7 тысяч жителей Брно пришли на парад в честь чемпионства Прохазки

В Брно (Чехия) состоялся парад в честь победы Иржи Прохазки в титульном поединке за звание чемпиона UFC в полутяжелом весе.
Напомним, что Прохазка успешно применил удушающий прием против Гловера Тейшейры в пятом раунде, став первым чешским чемпионом в истории UFC.
Поздравить Иржи пришли семь тысяч жителей города Брно. Прохазка вышел к собравшимся на площади, показав им свой пояс.
Конор – о чемпионстве Прохазки: «Неукротимый самурай, поздравляю от всего сердца!»
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