7 тысяч жителей Брно пришли на парад в честь чемпионства Прохазки

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Гловер Тейшейра Иржи Прохазка Бокс/MMA/UFC

В Брно (Чехия) состоялся парад в честь победы Иржи Прохазки в титульном поединке за звание чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Напомним, что Прохазка успешно применил удушающий прием против Гловера Тейшейры в пятом раунде, став первым чешским чемпионом в истории UFC.

Поздравить Иржи пришли семь тысяч жителей города Брно. Прохазка вышел к собравшимся на площади, показав им свой пояс.

Конор – о чемпионстве Прохазки: «Неукротимый самурай, поздравляю от всего сердца!»

Прохазка – о ближайших планах: «Хочу подраться в этом году. Я должен работать над собой»

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