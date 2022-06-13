7 тысяч жителей Брно пришли на парад в честь чемпионства Прохазки

В Брно (Чехия) состоялся парад в честь победы в титульном поединке за звание чемпиона в полутяжелом весе.

Напомним, что Прохазка успешно применил удушающий прием против в пятом раунде, став первым чешским чемпионом в истории UFC.

Поздравить Иржи пришли семь тысяч жителей города Брно. Прохазка вышел к собравшимся на площади, показав им свой пояс.

Конор – о чемпионстве Прохазки: «Неукротимый самурай, поздравляю от всего сердца!»

Прохазка – о ближайших планах: «Хочу подраться в этом году. Я должен работать над собой»