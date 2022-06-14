Шлеменко про поражение Тейшейры: «Гловер говорил, что иногда выпивает вино. Вот, показательно»

Российский боец прокомментировал поражение от .

На 275 в Сингапуре Тейшейра проиграл удушающим приемом в пятом раунде и потерял титул чемпиона в полутяжелом весе.

«Удивительно, что Прохазке потребовалось всего три боя, чтобы стать чемпионом. Это лишний раз показывает, что все возможно.

Конечно, очень хотелось поддержать Тейшейру, потому что в таком возрасте выступать на таком уровне…

Хотя я где-то наткнулся на интервью, где Тейшейра говорил, что он иногда выпивает вино. Вот, показательно, кстати. Потеря титула сразу же после этого интервью.

Понятно, что один бокал, но этот бокал у него ведь постоянно происходит», – сказал Шлеменко.

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