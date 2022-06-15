Тайсон Фьюри: «Хотите, чтобы я возобновил карьеру, — придется заплатить полмиллиарда»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри назвал условия, при которых он возобновит карьеру.

«Даже сумма в 200 млн фунтов стерлингов меня не соблазнит. Это примерно половина от того, что я хотел бы получить за возвращение в ринг.

Пожалуй, я скажу, что меня устроит полмиллиарда. И я не шучу. Хотите, чтобы я возобновил карьеру, — придется заплатить полмиллиарда», – сказал Фьюри.

Фьюри объявил о завершении карьеры после победы над Диллианом Уайтом 24 апреля в Лондоне.

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