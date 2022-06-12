Енджейчик проиграла Чжан и объявила о завершении карьеры

В Сингапуре на UFC 275 состоялся реванш Йоанны Енджейчик и Вейли Чжан.
На третьей минуте второго раунда Чжан нокаутировала Енджейчик бэкфестом.
После поединка польская спортсменка объявила о завершении карьеры.
«Я горжусь собой, я на протяжении пяти месяцев выкладывалась на сто процентов. Она поразила меня своим бэкфистом. Очень хороший удар.
Я готовилась к тяжелому бою. Понимаю, что она очень сильная. Я благодарю команду АТТ, моих тренеров, менеджера, семью. Я люблю эту лигу, всем спасибо.
Дана, Лоренцо, Хантер, извините, что подвела вас. Хочу отдать должное всем сотрудникам UFC, я люблю вас всех. 20 лет я была в боях, мне 35 лет исполняется на этой неделе, я хочу быть мамой, хочу быть бизнесменом. Люблю вас», – сказала Енджейчик.
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