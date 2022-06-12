Иван Штырков: «Не прокатят у Прохазки все его эти штучки против Анкалаева»

Российский боец поделился ожиданиями от возможного боя чемпиона UFC в полутяжелом весе с .

«У Прохазки есть огромный изъян в борьбе, особенно, если сравнивать его с тем же Анкалаевым. Магомед как раз сейчас в титульной гонке. Победа над Смитом даст ему право драться за титул.

Сила, выносливость, ударная и борцовская техники Анкалаева... Не прокатят у Прохазки все его эти штучки против Магомеда.

Иржи с Тейшейрой не смог навязать свой темп. Первые два раунда Тейшейре было не комфортно, но потом чех выдохся. Все думали, что он задавит темпом, но таких «танцев» хватило только на два раунда.

Если Анкалаев попадет также, как Тейшейра попал по Прохазке, то он уже не встанет. Прохазке, при его антропометрии, возможно, не хватает мышечной массы, что ли. Очень тяжело ему дается борьба: вставания, проходы, переходы», – считает Штырков.

На UFC 275 в Сингапуре Тейшейра победил Гловера Тейшейру удушающим приемом в пятом раунде.

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