Смит – о титульных амбициях Блаховича: «Уайт сказал, что мой бой с Анкалаевым – претендентский»

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Гловер Тейшейра Энтони Смит Ян Блахович Магомед Анкалаев Иржи Прохазка Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый полутяжеловес UFC Энтони Смит отреагировал на слова Яна Блаховича, назвавшего себя претендентом на титул.

Напомним, что новым чемпионом в 93 килограммах стал Иржи Прохазка, забравший пояс у Гловера Тейшейры.

«Я не хочу сейчас стоять тут и кричать в рог, но Дана Уайт уже выступил и сказал, что в бою между мной и Магомедом Анкалаева определится следующий претендент на титул.

А кто такой Уайт? Дэйна – босс. Это то, как я вижу ситуацию. Анкалаев и я, мы оба думаем, что все именно так и будет», – сказал Смит.

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