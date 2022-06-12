«Я послал ему воздушный поцелуй». Прохазка рассказал о встрече с Блаховичем после победы на UFC 275

Чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка рассказал о встрече с после победы над на UFC 275.

«Наш разговор был немного дружелюбным, и в то же время немного агрессивным. Я сказал ему: «Окей, погнали!», а он, завидев камеры, начал вести себя агрессивно.

Я послал ему воздушный поцелуй и сказал: «Я люблю тебя», потому что он был на взводе. Сперва он улыбался, был дружелюбным, но как только я сказал ему, что буду драться с ним, он тут же начал кричать: «Я хочу боя!».

Поэтому я сказал ему: «Я люблю тебя, Ян. Давай поговорим в клетке», – сказал Прохазка.

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