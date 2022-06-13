Тейшейра – о проигрыше Прохазке: «Его рука обхватила мою шею, а я уже очень устал»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе обратился к фанатам после поражения от .

Напомним, что бразилец утратил титул, попавшись на удушающий прием чешского бойца в 5-м раунде.

«Я немного нахватался ударов, но я выложился по полной в этом поединке. Его рука обхватила мою шею, а я на тот момент уже очень устал.

Кажется, я просто не поверил, что смогу достоять. Я должен был повернуться, но теперь уже поздно плакать над пролитым молоком.

С щитом или на щите. Я старался изо всех сил, но этого оказалось недостаточно. Давайте перейдем к следующему этапу», – сказал Тейшейра.

Соннен – о бое Прохазки и Тейшейры: «Лучший бой в полутяжелом весе, который я видел»

«Я послал ему воздушный поцелуй». Прохазка рассказал о встрече с Блаховичем после победы на UFC 275