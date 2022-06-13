Прохазка – о ближайших планах: «Хочу подраться в этом году. Я должен работать над собой»

Чемпион UFC в полутяжелом весе поделился ближайшими планами. Чешский боец хочет восстановиться после победы над и провести поединок в 2022 году.

«Я должен работать над собой. Я знаю, в чем мои ошибки. Я думаю, что хочу подраться еще раз в этом году, но это будет точно не в следующем месяце. Мне нужно немного отдохнуть и восстановиться», – сказал Прохазка.

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