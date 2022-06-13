Шевченко – о раздельном решении судей: «Если вы оставляете сердце и душу в бою, вы можете собой гордиться»

Лучшая девушка-боец вне зависимости от весовой категории поделилась мнением о судействе в поединке с Тайлой Сантос.

Напомним, что чемпионка наилегчайшего дивизиона защитила титул, победив раздельным решением.

«Некоторые бойцы между раундами спрашивают своих угловых, выигрывают они бой, или нет, но я стараюсь избегать подобных ситуаций, поэтому предпочитаю работать, чтобы таких вопросов не возникало.

Вы должны работать каждую секунду, пока бой не закончится. Именно это я и делала – работала до последней секунды поединка, чтобы обеспечить себе победу.

Вы никогда не знаете, как посчитают бой судьи, но если вы отдаете все, что у вас есть, оставляете свое сердце и душу в поединке, вы можете собой гордиться, несмотря ни на что», – сказала Шевченко.

Шевченко скандально защитила титул: уступила Сантос в борьбе, ударила головой (после этого закрылся глаз) и поймала свист фанатов

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