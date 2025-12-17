0

Дрикус дю Плесси: «Имавов получит титульный шанс. В этом есть смысл»

Дрикус дю Плесси оценил шансы Имавова в бою с Чимаевым.

Дрикус дю Плесси высказался о поединке за титул между Чимаевым и Имавовым.

«Имавов получит титульный шанс. В этом есть смысл. Хамзат победит», – сказал дю Плесси.

Имавов в сентябре победил единогласным судейским решением бразильца Кайо Борральо.

В последний раз Чимаев дрался в ночь на 17 августа, когда победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей. Титульный бой возглавил турнир UFC 319, который прошел в Чикаго.

Чимаев пригласил Дурова в свой угол на следующий бой. Павел ответил: «Для меня это будет честью»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Fight Forecast
logoНассурдин Имавов
logoUFC
logoДрикус дю Плесси
logoMMA
logoХамзат Чимаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Дрикус дю Плесси: «Уверен, что Чимаев победит Имавова»
вчера, 15:25
Лишь один чемпион UFC на конец 2024-го среди мужчин сохранил титул по итогам текущего года – Алекс Перейра
9 декабря, 17:00
Дрикус дю Плесси: «Смотреть на борьбу Махачева и Чимаева не особо интересно. А Мераб борется не скучно»
3 декабря, 15:51
Главные новости
Тим Цзю победил Энтони Веласкеса единогласным решением судей
сегодня, 12:13
Джошуа – о бое с Полом: «Я должен забрать его душу»
сегодня, 11:13
Брайан Ортега поднимется в легкий вес и подерется с Ренато Мойкано 8 марта
сегодня, 09:40
Кайо Борральо и Ренье де Риддер подерутся 8 марта на UFC 326 (Лео Гимараэс)
сегодня, 09:36
Джейк Пол: «Кроуфорд не ушел из бокса, мы видели такое миллион раз в боксе. Заставил всех говорить о себе»
сегодня, 09:25
Александр Волков: «Рассчитываю подраться за титул сразу же после реванша Ган – Аспиналл»
сегодня, 08:46
Аспиналл – Гану: «Мне предстоит операция благодаря твоим отвратительным ногтям. Размажу твое лицо, жулик»
сегодня, 08:40
Сирил Ган: «Пока нет ни даты, ни соперника»
сегодня, 08:33
Арман Царукян будет страховать бой Джастина Гейджи и Пэдди Пимблетта
сегодня, 08:17
Вячеслава Борщева уволили из UFC
сегодня, 07:24
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото