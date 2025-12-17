Дрикус дю Плесси: «Имавов получит титульный шанс. В этом есть смысл»

Дрикус дю Плесси оценил шансы Имавова в бою с Чимаевым.

Дрикус дю Плесси высказался о поединке за титул между Чимаевым и Имавовым.

«Имавов получит титульный шанс. В этом есть смысл. Хамзат победит», – сказал дю Плесси.

Имавов в сентябре победил единогласным судейским решением бразильца Кайо Борральо.

В последний раз Чимаев дрался в ночь на 17 августа, когда победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей. Титульный бой возглавил турнир UFC 319, который прошел в Чикаго.

