1

Тим Цзю победил Энтони Веласкеса единогласным решением судей

Тим Цзю победил Энони Веласкеса.

В Сиднее (Австралия) прошел вечер профессионального бокса. В главном бою бывший чемпион мира в первом среднем весе Тим Цзю (26-3, 18 KO) пожрался с американцем Энтони Веласкесом (18-1-1, 15 KO).

Цзю выиграл единогласным решением судей по итогам десяти раундов (100-90, 100-90, 100-90).

Ранее Тим Цзю дрался в июле-2025, когда в реванше проиграл Себастьяну Фундоре. Перед восьмым раундом угол Цзю отказался от продолжения поединка.

«Я восстану из пепла и вернусь сильнее». Тим Цзю будет выступать под прозвищем «Феникс»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
logoбокс
logoТимофей Цзю
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Главные новости
Джошуа – о бое с Полом: «Я должен забрать его душу»
сегодня, 11:13
Брайан Ортега поднимется в легкий вес и подерется с Ренато Мойкано 8 марта
сегодня, 09:40
Кайо Борральо и Ренье де Риддер подерутся 8 марта на UFC 326 (Лео Гимараэс)
сегодня, 09:36
Джейк Пол: «Кроуфорд не ушел из бокса, мы видели такое миллион раз в боксе. Заставил всех говорить о себе»
сегодня, 09:25
Александр Волков: «Рассчитываю подраться за титул сразу же после реванша Ган – Аспиналл»
сегодня, 08:46
Аспиналл – Гану: «Мне предстоит операция благодаря твоим отвратительным ногтям. Размажу твое лицо, жулик»
сегодня, 08:40
Сирил Ган: «Пока нет ни даты, ни соперника»
сегодня, 08:33
Арман Царукян будет страховать бой Джастина Гейджи и Пэдди Пимблетта
сегодня, 08:17
Вячеслава Борщева уволили из UFC
сегодня, 07:24
Теренс Кроуфорд завершил карьеру в 38 лет. Он ни разу не проигрывал по профи
сегодня, 07:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото