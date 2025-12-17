Тим Цзю победил Энтони Веласкеса единогласным решением судей

Тим Цзю победил Энони Веласкеса.

В Сиднее (Австралия) прошел вечер профессионального бокса. В главном бою бывший чемпион мира в первом среднем весе Тим Цзю (26-3, 18 KO) пожрался с американцем Энтони Веласкесом (18-1-1, 15 KO).

Цзю выиграл единогласным решением судей по итогам десяти раундов (100-90, 100-90, 100-90).

Ранее Тим Цзю дрался в июле-2025, когда в реванше проиграл Себастьяну Фундоре. Перед восьмым раундом угол Цзю отказался от продолжения поединка.

