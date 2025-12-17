Джейк Пол: «Кроуфорд не ушел из бокса, мы видели такое миллион раз в боксе. Заставил всех говорить о себе»
Пол не верит, что Кроуфорд завершил карьеру.
Джейк Пол прокомментировал решение Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) завершить карьеру.
«Ему придется встать в очередь. Канело, Кроуфорд – все эти ребята могут взять талончик, а там посмотрим, с кем я захочу драться.
Он не ушел из бокса. Мы же видели такое миллион раз в боксе. Он не завершил карьеру. Но сейчас он заставил всех говорить о себе благодаря этому, так что это умный ход со стороны Теренса.
Я стану чемпионом в тяжелом весе. Чемпионом в крузервейте. Без разницы», – сказал Пол.
Теренс Кроуфорд завершил карьеру в 38 лет. Он ни разу не проигрывал по профи
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Happy Punch
