Кайо Борральо и Ренье де Риддер подерутся 8 марта на UFC 326 (Лео Гимараэс)

Борральо и де Риддер подерутся 8 марта.

Кайо Борральо и Ренье де Риддер проведут бой 8 марта на UFC 326, сообщил журналист Лео Гимараэс.

Борральо проиграл Нассурдину Имавову судейским решением в главном событии UFC Paris в сентябре.

Де Риддер в ноябре проиграл Брендану Аллену техническим нокаутом – Ренье не вышел на пятый раунд.

