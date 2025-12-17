Кайо Борральо и Ренье де Риддер подерутся 8 марта на UFC 326 (Лео Гимараэс)
Борральо и де Риддер подерутся 8 марта.
Кайо Борральо и Ренье де Риддер проведут бой 8 марта на UFC 326, сообщил журналист Лео Гимараэс.
Борральо проиграл Нассурдину Имавову судейским решением в главном событии UFC Paris в сентябре.
Де Риддер в ноябре проиграл Брендану Аллену техническим нокаутом – Ренье не вышел на пятый раунд.
