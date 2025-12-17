0

Кайо Борральо и Ренье де Риддер подерутся 8 марта на UFC 326 (Лео Гимараэс)

Борральо и де Риддер подерутся 8 марта.

Кайо Борральо и Ренье де Риддер проведут бой 8 марта на UFC 326, сообщил журналист Лео Гимараэс.

Борральо проиграл Нассурдину Имавову судейским решением в главном событии UFC Paris в сентябре. 

Де Риддер в ноябре проиграл Брендану Аллену техническим нокаутом – Ренье не вышел на пятый раунд.

Пратес прокомментировал вирусное фото с боя против Эдвардса: «Я был спокоен, потому что тренируюсь с Борральо»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер журналиста Лео Гимараэса
logoКайо Борральо
logoMMA
logoРенье де Риддер
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Де Риддер – об остановке боя с Алленом: «Это было правильное решение. Тренер знает меня лучше, чем я сам»
6 ноября, 12:48
Исраэль Адесанья впервые с 2019 года покинул топ-5 рейтинга
21 октября, 16:55
Тренер де Риддера – о снятии бойца с поединка против Аллена: «Существует тонкая грань между «быть жестким» и заботой о здоровье»
20 октября, 08:35
Главные новости
Джейк Пол: «Кроуфорд не ушел из бокса, мы видели такое миллион раз в боксе. Заставил всех говорить о себе»
11 минут назад
Александр Волков: «Рассчитываю подраться за титул сразу же после реванша Ган – Аспиналл»
50 минут назад
Аспиналл – Гану: «Мне предстоит операция благодаря твоим отвратительным ногтям. Размажу твое лицо, жулик»
56 минут назад
Сирил Ган: «Пока нет ни даты, ни соперника»
сегодня, 08:33
Арман Царукян будет страховать бой Джастина Гейджи и Пэдди Пимблетта
сегодня, 08:17
Вячеслава Борщева уволили из UFC
сегодня, 07:24
Теренс Кроуфорд завершил карьеру в 38 лет. Он ни разу не проигрывал по профи
сегодня, 07:10
Джастин Гейджи: «Мне придется выступить на максимум, чтобы нокаутировать Пэдди, а затем взять титул в карде турнира у Белого дома. Это лучший способ закончить карьеру»
вчера, 18:00
Пратес выложил ролик, на котором он в папахе ест нутеллу под песню «Дагестан»
вчера, 16:26Видео
Дрикус дю Плесси: «Уверен, что Чимаев победит Имавова»
вчера, 15:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото