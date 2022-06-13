Менеджер Тайлы Сантос сообщил, что она сломала орбитальную кость в бою с Шевченко

Тиаго Окамура, представитель Тайлы Сантос, рассказал о травме бразильянки, которую она получила в поединке с Валентиной Шевченко. После столкновения головами Тайла сломала орбитальную кость.

Напомним, что Сантос претендовала на пояс UFC в наилегчайшем весе, но проиграла чемпионке раздельным решением судей.

«У нас было два варианта: сделать операцию здесь и непонятно сколько ждать, пока не закончится восстановление или подождать две недели, когда немного уменьшится припухлость, а затем провести операцию. Врачи сказали, что долгий перелет в Бразилию не станет проблемой», – сказал Окамура.

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