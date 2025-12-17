Брайан Ортега поднимется в легкий вес и подерется с Ренато Мойкано 8 марта

Ортега подерется с Мойкано в легком весе.

Брайэн Ортега поднимется в легкий вес и проведет бой против Ренато Мойкано 8 марта на UFC 326, сообщил журналист Лео Гимараэс.

Ортега дрался с Алджамейном Стерлингом в соглавном поединке турнира UFC в Шанхае 23 августа. Брайан проиграл единогласным решением судей. Бой проходил в промежуточном весе, поскольку Ортега не уложил в лимит.

Мойкано в июне проиграл Бенеилу Дариушу решением судей.

Ортега – о весогонке перед боем со Стерлингом: «Крутил 20 минут велосипед, но как только слез с тренажера, то сразу потерял сознание. Был в отключке около 30 минут»