Джошуа – о бое с Полом: «Я должен забрать его душу»

Энтони Джошуа раскрыл план на бой с Джейком Полом.

Энтони Джошуа планирует не просто победить Джейка Пола , а сломать его психологически.

«Я думаю, Джейк из тех людей, кого нужно победить прежде всего психологически, потому что он человек ментальный. Если я смогу сломать его дух и его ментальность, значит, я сломал Джейка. Поэтому я и говорю, что должен забрать его душу.

Я видел в боях моменты, когда энергия начинает покидать тело человека. Вот это и есть моя цель – сделать с тобой то же самое. Во время боя ты это видишь. Я хочу сломать его духовно и психологически», – сказал Джошуа.

Поединок в тяжелом весе между Полом и Джошуа состоится 19 декабря в Майами. Следить за главными событиями турнира можно в нашем онлайне .

Джошуа – о бое с Полом: «Я разобью ему лицо. Сломаю его тело. Просто раздавлю его»