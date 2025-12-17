2

Джошуа – о бое с Полом: «Я должен забрать его душу»

Энтони Джошуа раскрыл план на бой с Джейком Полом.

Энтони Джошуа планирует не просто победить Джейка Пола, а сломать его психологически.

«Я думаю, Джейк из тех людей, кого нужно победить прежде всего психологически, потому что он человек ментальный. Если я смогу сломать его дух и его ментальность, значит, я сломал Джейка. Поэтому я и говорю, что должен забрать его душу. 

Я видел в боях моменты, когда энергия начинает покидать тело человека. Вот это и есть моя цель – сделать с тобой то же самое. Во время боя ты это видишь. Я хочу сломать его духовно и психологически», – сказал Джошуа.

Поединок в тяжелом весе между Полом и Джошуа состоится 19 декабря в Майами. Следить за главными событиями турнира можно в нашем онлайне.

Джошуа – о бое с Полом: «Я разобью ему лицо. Сломаю его тело. Просто раздавлю его»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: TheMacLife
